Компании представили товары в 19 странах при поддержке Москвы

Столичные предприниматели при поддержке Москвы стали участниками 30 иностранных бизнес-миссий и 17 международных выставок, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Так, интонационные разработки показали на индийском форуме Bengaluru Tech Summit, электронику и решения в сфере ИТ — на «ТИБО-2024» в Белоруссии, косметику — на Shanghai International Personal Care Expo в КНР.

«В прошлом году московские экспортеры поучаствовали в профильных событиях в 19 странах, например, в Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Египте. Они представили свои проекты в сфере информационных технологий, кино, видеоигр, моды, туризма, производства оборудования и продуктов питания», — заявила Сергунина.

В Москву с ответным визитом приезжали делегации из Мексики, Индонезии, Бразилии, ЮАР, Катара и др. Всего представители столичного бизнеса встретились с потенциальными партнерами около 30 тыс. раз за год.

От технологических решений до косметики

Более чем 600 компаний смогли поучаствовать в зарубежных бизнес-миссиях и презентации на коллективном стенде Made in Moscow на международных выставках благодаря поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ). Было заключено 264 контракта на более чем 4,2 млрд рублей. Российским брендам из ИТ, пищевой, косметической и строительной промышленности, детской мультипликации удалось найти новых покупателей.

На форуме Bengaluru Tech Summit в Бангалоре столичный бизнес познакомил всех с высокотехнологичными решениями и ПО. На выставке Vietnam Expo в Ханое разработчик проектов для автоматизированных подстанций из Москвы заключил соглашение о сотрудничестве с вьетнамским партнером.

Бизнес-миссию в рамках выставки Central Asia Fashion в Казахстане организовали для тех, кто выпускает одежду, обувь и аксессуары

Его поддержка МЭЦ помогла московским предприятиям в минувшем году заключить контракты, общая сумма которых превысила 26 млрд рублей (рост на 37% по сравнению с 2023 годом).

От креативных индустрий до туризма

Столица оказала помощь в подписании десятков соглашений представителям творческого сектора. Теперь они сотрудничают с компаниями из Таиланда, Турции, Индонезии. Общая сумма соглашений — более 1,1 млрд рублей.

Презентация мобильных и компьютерных продуктов на Indonesia Game Developer Exchange помогла московским разработчикам подписать контракты на 65 млн рублей.

А столичные издатели съездили на бизнес-миссию в Китай — на Шанхайскую международную детскую книжную ярмарку.

В рамках бизнес-миссии для киноотрасли состоялся визит в Бангкок, где было заключено экспортное соглашение на 195 млн рублей.

Туркомпании поучаствовали в 10 деловых поездках за рубеж, результатом стали более 2,7 тыс. контрактов.

Значимые международные события

В Москве прошел форум «Облачные города» о будущем мегаполисов БРИКС. На мероприятие приехали эксперты из более чем 30 государств.

В модном форуме BRICS+ Fashion Summit в Москве поучаствовали представители около 100 стран. На нем подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС.

Кроме того, состоялся и туристический форум БРИКС, на нем присутствовали специалисты из всех государств — участников объединения. Прошло более 2 тыс. бизнес-встреч, заключено 7 соглашений с иностранными коллегами.

Московская международная издательская неделя собрала 30 столичных и 15 иностранных организаций: это свыше 200 деловых переговоров и подписанных 10 контрактов.

В рамках Московской международной недели креативных индустрий столичные предприниматели смогли заключить 10 соглашений и экспортных контрактов в различных отраслях.