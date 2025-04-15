Компании Подмосковья ждут на вебинаре по сертификации продукции для экспорта в ОАЭ

Производители АПК Подмосковья, поставляющие товары на рынок ОАЭ или желающие расширить присутствие, могут принять участие в вебинаре, посвященном особенностям сертификации и регистрации продукции для экспорта в государство. Мероприятие пройдет в дистанционном формате 23 апреля с 11:00 до 13:00 часов, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозапрода.

Общий объем экспорта продукции АПК региона в ОАЭ, по итогам прошлого года, составил 4,7 тыс. тонн. В основном, осуществлялись поставки говядины, мяса птицы.

В рамках вебинара участники обсудят основы системы обязательной и добровольной сертификации, процедуру регистрации пищевой продукции через муниципалитет Дубая, а также получение сертификата «Халяль», который подтверждает соответствие установленным требованиям. Кроме этого, слушателям расскажут об услугах Российского экспортного центра, доступных отечественным производителям в ОАЭ.

Регистрация на вебинар уже доступна на официальном сайте.

В качестве спикеров выступят специалисты центра экспертной поддержки РЭЦ, представители РЭЦ в ОАЭ и сотрудники профильной компании по сертификации и регистрации товаров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.