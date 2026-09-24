Компании Подмосковья теперь могут подать заявки в павильон в Таиланде

Российский экспортный центр открыл прием заявок от агропромышленных компаний Подмосковья на размещение продукции в национальном павильоне «Сделано в России» в Таиланде, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) открыл прием заявок от подмосковных агропромышленных предприятий на размещение продукции в павильоне «Сделано в России» в Таиланде. Проект входит в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». В обновленном формате павильоны принимают не только продукцию АПК, но и промышленные товары и услуги.

Таиланд станет девятой страной в сети национальных павильонов РЭЦ. Такие площадки уже работают в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии, Индии и Иордании. Павильоны помогают продвигать российскую продукцию за рубежом в формате государственно-частного партнерства.

Участники программы смогут проводить встречи с тайскими дистрибьюторами, получать маркетинговую и аналитическую поддержку и продвигать товары под брендом «Сделано в России». Программа также предусматривает промоакции в супермаркетах Таиланда и информационную поддержку на ресурсах РЭЦ.

Узнать условия и подать заявку можно на сайте РЭЦ в разделе «Российские национальные павильоны». Запрос также принимают по адресу pavilion@exportcenter.ru.

В минсельхозпроде Московской области отметили, что расширение географии экспорта и поддержка производителей за рубежом остаются приоритетами региона. Павильон в Таиланде даст подмосковным предприятиям возможность выйти на азиатский рынок и наладить долгосрочные торговые связи.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.