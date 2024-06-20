Компании Подмосковья стали участниками Международной выставки пластмасс

сегодня в 16:40

Шесть компаний из Подмосковья стали участниками 14-й Международной выставки оборудования и материалов для индустрии пластмасс Rosplast 2024, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», центром «Мой бизнес» Подмосковья для предприятий был организован коллективный стенд, где компании смогли представить свою продукцию.

Так, среди подмосковных экспонентов: пластмассовые изделия (компании «Колорит» (Трикапласт), «Берг Молд» и «Альянс-Композит»); процессинговые и меловые добавки, суперконцентратов красителей и компаундов («Никатор»); оборудование для переработки пластмасс («Фалькон Пласт»); пластиковые емкости («Полимер Групп»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.