Компании Подмосковья приглашаются к участию в конкурсе «Экспортер года»

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) начал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года 2024». Принять участие в нем могут крупные компании, малый и средний бизнес и индивидуальные предприниматели, сообщает пресс-служба организаторов.

Заявки принимаются с 1 апреля по 30 июня. Участие бесплатное. Подать заявку можно на сайте Российского экспортного центра по ссылке.

«Мы давно говорим, что экспортеры — настоящие герои, и хотим, чтобы их истории и имена звучали чаще. За время проведения конкурса мы узнали более 6 тысяч таких вдохновляющих историй от компаний со всех уголков России. Звание «Экспортер года» — это возможность заявить о своих успехах на всю страну. Это гордость, знак качества продукции, надежности компании и подтверждение того, что ей могут доверять как потребители, так и партнеры. Я приглашаю всех принять участие в конкурсе и заявить о своих достижениях», — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России.

Традиционно в конкурсе участвуют производители и поставщики самой разнообразной продукции: от конфет с кедровыми орехами, кинопродукции, облачных решений и систем слежения до сувениров ручной работы, сервисов по созданию программ лояльности, вертолетов и оборудования для предприятий АПК.

Премия «Экспортер года» в 2024 году будет вручаться в 20 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и шести дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании).

Основные номинации: «Экспортер года в сфере промышленности»; «Экспортер года в сфере машиностроения»; «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК»; «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК»; «Экспортер года в сфере услуг»; «Трейдер года».

Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в дополнительных номинациях: «Прорыв года»; «Новая география»; «Лучшая женщина-экспортер»; «Лучший молодой предприниматель-экспортер»; «Ответственный экспортер ESG»; «Лучший экспортер в сфере электронной торговли».

Определение победителей и призеров «Экспортера года» проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.

Подать заявку на участие можно, заполнив электронную анкету по ссылке.

На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться только один документ — электронная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН).

Принять участие в конкурсе могут компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом Российской Федерации. Не могут быть соискателями премии иностранные юридические лица, а также компании, которые учреждены юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах, превышает 50%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.