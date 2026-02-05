Компании Подмосковья приглашают на агропромышленную выставку в Монголию в апреле

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает агропромышленные компании региона принять участие в международной выставке Agro Expo 2026 Mongolia, которая пройдет 3–5 апреля в Улан-Батор, сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

Международная агропромышленная выставка Agro Expo 2026 Mongolia состоится в Улан-Батор с 3 по 5 апреля 2026 года. К участию приглашаются производители сельхозтехники, оборудования, предприятий растениеводства, семеноводства, защиты растений, животноводства, кормопроизводства, а также разработчики агротехнологий, энергосберегающих и IT-решений.

Участники смогут присоединиться к перспективным проектам монгольского агропромышленного комплекса, представить свои разработки, обменяться опытом и установить деловые контакты с иностранными партнерами.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области профинансирует аренду выставочных площадей, регистрационные сборы и застройку коллективного регионального стенда. Расходы на перелет и проживание компании оплачивают самостоятельно.

Для участия необходимо подать заявку на сайте до 20 февраля включительно. Дополнительная информация о международных мероприятиях для экспортеров размещена на сайте Фонда поддержки ВЭД МО. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.