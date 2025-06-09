Компании Подмосковья представили продукцию на выставке товаров красоты в Малайзии

При содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) пять подмосковных компаний приняли участие в международной выставке товаров для красоты и здоровья International Beauty Expo Malaysia 2025 (IBE). Мероприятие проходило в Малайзии, г. Куала-Лумпур. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

IBE является крупнейшим мероприятием в области красоты и здоровья в Малайзии. На выставке были представлены разнообразные косметические и гигиенические товары, а также оборудование и услуги. В рамках IBE состоялись семинары, мастер-классы и церемонии награждения, посвященные достижениям в области красоты и здоровья, а также встречи в формате B2B.

Фонд поддержки ВЭД МО организовал участие подмосковных компаний в мероприятии. На стенде Московской области гости познакомились с продукцией пяти предприятий: производителя косметики для детей и взрослых, а также эко-бытовой химии «УНИК косметик» из Дмитрова; производителя косметических средств «ГЛОБАЛКОС» из Рузы; производителя дезинфицирующих средств «ИНТЕРСЭН-плюс» из Мытищ; производителя нишевой парфюмерии «ТОП ПАРФЮМ» из Реутова; производителя зубных паст и щеток «Русдент» из Долгопрудного.

Со стороны Фонда поддержки ВЭД МО была профинансирована аренда площадей, регистрационные сборы и застройка коллективного регионального стенда.

Узнать больше о международных мероприятиях для экспортеров и подать заявку на участие можно на сайте Фонда: https://exportmo.ru/internationalevents2025.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Узнать больше о поддержке экспортеров в Подмосковье можно на инвестиционном портале Московской области: https://export.invest.mosreg.ru/catalog.

Как ранее отмечал губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжает работать большое количество иностранных компаний.

«Большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», — сообщил Воробьев.