Компании Подмосковья представили продукцию АПК на деловой миссии в Монголии

Компании из Домодедова и Истры представили продукцию агропромышленного комплекса Подмосковья на деловой миссии российских экспортеров в Улан-Баторе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Улан-Баторе прошла деловая миссия российских компаний — экспортеров продукции агропромышленного комплекса. Ее организовал Федеральный центр «Агроэкспорт» совместно с Минсельхозом России при поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Монголии.

Программа включала более 300 персонализированных B2B-встреч российских и монгольских компаний, посещение производственных и торговых площадок, а также выездные переговоры. В миссии участвовали свыше 40 российских поставщиков зерновой, масложировой, мясной, молочной и рыбной продукции, производители кондитерских изделий, напитков, кормов для животных и удобрений.

Подмосковье представили ООО ТК «Мираторг» из Домодедова и ООО «Мясокомбинат „Павловская Слобода“ из Истры. За восемь месяцев 2026 года в Монголию из региона отгрузили более 7 тыс. тонн продукции АПК. Основными экспортными позициями стали свинина, колбасные и кондитерские изделия, а также напитки. В министерстве отметили, что миссия помогла производителям обсудить сотрудничество с монгольскими партнерами, найти новые рынки сбыта и укрепить позиции продукции региона за рубежом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.