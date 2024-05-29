Компании Подмосковья могут получить выплату до 50 млн на погашение кредитов

С 3 июня фонд развития промышленности Московской области начнет прием заявок на получение грантов в рамках компенсации затрат на погашение части процентов по кредитам, привлеченным для реализации инвестиционных проектов в сфере импортозамещения, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Заявку через систему электронного документооборота можно будет подать до 10 июня включительно. Срок рассмотрения заявки — 10 рабочих дней.

«Общий объем программы грантовой поддержки регионального ФРП на 2024 год составляет 565 млн рублей. Распределение средств среди заявителей будет осуществляться на конкурсной основе. Всего запланировано три этапа приема заявок — в июне, сентябре и декабре. Приглашаем все подмосковные импортозамещающие предприятия, которые привлекают заемные средства для реализации инвестпроектов, принять участие в этой программе», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках грантовой программы ФРП Московской области подмосковные компании могут получить до 50 млн рублей на компенсацию затрат на погашение части процентов по кредитам, привлеченных для реализации инвестиционных проектов в сфере импортозамещения. Минимальная сумма кредита, под который можно будет получить грант, составляет 30 млн рублей.

Подробности о программе, условиях участия и способах подачи заявки можно узнать на сайте ФРП Московской области. Дополнительную информацию или консультационную поддержку по этому вопросу можно также получить по телефону: 8 (495) 136-99-09.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.