Компании Подмосковья могут подать заявки в «Промышленный наставник» до 1 октября

Подмосковные производственные компании могут до 1 октября 2026 года подать заявки на участие во втором сезоне проекта «Промышленный наставник» в качестве наставников или участников, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников» и Минпромторг России запускают второй сезон проекта «Промышленный наставник». Он помогает небольшим производственным компаниям перенимать управленческий опыт крупного бизнеса и получать экспертную поддержку для своих проектов.

Наставниками могут стать собственники и топ-менеджеры предприятий с годовым оборотом от 10 млрд руб. К участию приглашают собственников, топ-менеджеров, руководителей направлений и главных инженеров предприятий малого и среднего бизнеса с оборотом от 120 млн до 2 млрд руб. Возраст участников — не старше 45 лет. Заявки принимают до 1 октября.

Открытие сезона состоится 21 октября, итоги подведут 15 декабря. Участники будут разбирать бизнес-кейсы в группах с наставниками, посещать еженедельные вебинары и производства предприятий-наставников, встречаться онлайн с представителями отраслевых департаментов Минпромторга России, общественных организаций и компаний-партнеров. Среди тем — эффективность производства в кризис, масштабирование, внедрение искусственного интеллекта, новые рынки, продажи и кадровые вопросы.

В первом сезоне участвовали 298 руководителей малых и средних предприятий и начинающих предпринимателей из 58 регионов, 28 наставников и четыре отраслевых эксперта. Прошли 96 онлайн-встреч, а также 12 промышленных экскурсий, конференций и деловых сессий.

Участие бесплатное. Для подачи заявки в качестве наставника нужно заполнить форму регистрации. По вопросам участия можно обратиться к Екатерине Попковой по телефону +7 (912) 803-23-93.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.