Компании из Подмосковья могут поучаствовать в вебинаре по экспорту во Вьетнам

2 декабря в 10:00 состоится вебинар на тему: «Перспективные ниши для экспорта российских товаров на рынок Вьетнама и преодоление конкуренции». Приглашаются к участию заинтересованные компании-экспортеры Подмосковья, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В течении 2 часов ведущие эксперты расскажут, зачем выбирать Вьетнам для экспортного направления и какие существуют особенности вхождения на его рынок, подробно разберут вопросы, касающиеся существующих барьеров и ценообразования, а также обсудят возможности конкуренции с производителями других стран и специфику достижения договоренностей с сетями и дистрибьюторами. Спикером на вебинаре выступит представитель АО «РЭЦ» во Вьетнаме Илья Колтыгин. Зарегистрироваться для участия в данном мероприятии можно по ссылке.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что для региональных экспортеров действует чат, организованный Министерством, где публикуется актуальная информация о мероприятиях, возможных способах коммуникации между экспертами, экспортерами и участниками рынка: аналитические отчеты о перспективных рынках, информация о бизнес-миссиях, выставках и вебинарах. Для подключения необходимо перейти по ссылке и нажать «подать заявку».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.