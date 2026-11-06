Компании Илона Маска потеряли около $420 млрд после промежуточных выборов в США

Компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla потеряли порядка 420 млрд долларов рыночной стоимости после промежуточных выборов в США, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на FT.

Перед голосованием бизнесмен потратил свыше 200 млн долларов на поддержку республиканских кандидатов — на выборах губернатора Техаса и сенатора от штата. Однако обе гонки выиграли демократы.

Именно в этом штате Маск хотел построить третий крупный суперкомпьютер, но теперь эти планы под угрозой.

Новый техасский губернатор намерен ввести мораторий на строительство дата-центров в штате.

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