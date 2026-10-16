Комитет по конкурентной политике Подмосковья участвует в конференции по закупкам

Представители Московской области 15–16 октября 2026 года участвуют в Международной конференции в сфере закупок, организованной ФАС России. Участники обсуждают конкуренцию, экономию бюджета и цифровые технологии, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Конференция объединила представителей стран ЕАЭС, федеральных и региональных органов власти, госкорпораций, крупнейших российских заказчиков, электронных торговых площадок и экспертов. Ключевые темы — развитие конкуренции, экономия бюджета и борьба с картелями.

Особое внимание участники уделили искусственному интеллекту: определению справедливой цены, отбору добросовестных поставщиков, анализу исполнения контрактов и работы заказчиков.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева отметила, что коллеги из Китая, Малайзии и Египта представили готовые программные продукты и практики применения ИИ-агентов. По ее словам, отдельного анализа заслуживают законодательные решения стран БРИКС, а Подмосковье по ряду направлений цифровизации занимает лидирующие позиции.

«Весь полученный опыт мы внимательно изучим и рассмотрим возможности его использования для повышения эффективности контрактной системы в Подмосковье», — рассказала Журавлева.

Профильные сессии посвятили балансу национального режима и международной конкуренции, контрактным моделям в строительстве, российскому и зарубежному опыту корпоративных закупок, законодательным инициативам и антимонопольным рискам закупок малого объема.

Заместитель руководителя комитета Евгений Кудряшов выделил выступления ФАС России о динамике нарушений после вступления в силу постановления правительства РФ № 1875, судебной практике применения национального режима, контроле закупок у единственного поставщика и изменениях законодательства. Он отметил пользу этих сведений для практической работы.

Информация о закупках и земельно-имущественных торгах доступна на сайте комитета, в официальных соцсетях и мессенджере МАКС — в канале «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.