«Комитас» автоматизировал логистический комплекс «Глории Джинс» в Подмосковье

Группа компаний «Комитас» реализовала проект по автоматизации логистического комплекса компании «Глория Джинс» в Солнечногорске. Производитель разработал и внедрил комплексную автоматизированную систему коробочного хранения с использованием современных технологических решений.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева сообщила, что в прошлом году «Комитас» начал серийное производство роботов и автоматизировал логистический комплекс. В рамках проекта с «Глорией Джинс» компания создала системы высотного хранения, которые позволяют автоматизировать приемку товара. Пропускная способность комплекса составляет 3200 коробов в час, вместимость — 56 тысяч мест хранения, высота — 17 метров.

Система высотного хранения использует несколько технологий. Для автоматизации приемки на площадке установлены два телескопических конвейера общей производительностью до 3000 коробов в час. Комплекс оснащен высотными кранами-штабелерами и шаттлами для транспортировки паллет и коробов.

Для высокоскоростной сортировки применяется технология кроссбелт-сортера, позволяющая сортировать до 12 тысяч посылок в час на 324 направления. Все технологии объединены с помощью программного обеспечения собственной разработки «Комитас», отметил акционер компании Давит Манукян.

Основное производство полного цикла «Комитас» расположено в Солнечногорске, еще одно предприятие работает на территории комплекса «Индастриал сити» в индустриальном парке «Есипово».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.