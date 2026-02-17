Команда ГК «МЕТИЗ» из Подмосковья победила на фестивале инновационного спорта в Иркутске

Команда ГК «МЕТИЗ» из Московской области одержала победу в турнире для участников с протезами рук и ног на первом Фестивале инновационных видов спорта в Иркутске, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фестиваль объединил людей с разным уровнем физических возможностей, в том числе после травм, связанных с потерей конечностей. В течение двух дней участники пробовали себя в фиджитал- и VR-дисциплинах: фиджитал-боксе, интерактивном гольфе, Just Dance, Beat Saber, фиджитал-волейболе и волейболе сидя.

Центральным событием стала зона кибатлетики — турнир, где спортсмены с протезами выполняли задания, имитирующие повседневные ситуации: прохождение по разным покрытиям, преодоление ступеней, пандусов, подъемов и неровностей.

Протезы для подмосковной команды были разработаны и изготовлены на предприятии ГК «МЕТИЗ» в городском округе Мытищи. Компания более 27 лет занимается протезированием и реабилитацией.

В рамках фестиваля ГК «МЕТИЗ» также представила демонстрационную зону своих технологий. Гости могли ознакомиться с современными коленными модулями и стопами, пообщаться со специалистами и узнать о подборе решений для разных уровней активности и задач реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.