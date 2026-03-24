Колташов заявил, что ужесточение налогов уведет бизнес в тень

Ужесточение налоговой политики в отношении малого бизнеса приводит к росту теневого сектора и снижению открытости компаний. Об этом сообщил директор Института нового общества Василий Колташов, сообщает АБН24 .

По словам эксперта, усиление контроля не всегда увеличивает поступления в бюджет. Малые предприятия чаще адаптируются за счет сокращения официальной отчетности и частичного ухода в тень.

«Ответ малого бизнеса на ужесточение, как правило, не сводится к простому «заплатить больше». Напротив, усиливается тенденция к уходу в тень. Предприниматели начинают активнее минимизировать официально декларируемые доходы, отказываются от части легальных режимов, сокращают использование патентов и иных форм прозрачной отчетности. Это не столько акт сопротивления, сколько попытка выживания в условиях, когда издержки легальной деятельности начинают превышать разумный уровень», — пояснил Колташов.

Эксперт отметил, что подлинно малый бизнес скрывает часть операций, компенсируя рост нагрузки. При этом схемы дробления крупного бизнеса через ИП и формально независимые компании становятся более рискованными и затратными.

«Однако долгосрочные последствия – эрозия доверия, рост теневого сектора и снижение мотивации к развитию – оказываются более проблемными», — добавил Колташов.

По его мнению, без учета поведенческой реакции предпринимателей система начинает подрывать собственную налоговую базу и требует последующей корректировки.

