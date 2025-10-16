Колташов рассказал, как россияне будут расплачиваться в будущем
Период, когда россияне использовали пластиковые карты, постепенно заканчивается. Банки активно работают в области цифровой идентификации и оплаты, используя QR-коды и биометрию, поэтому стандартные пластиковые карты постепенно становятся рудиментом прошлой эпохи, рассказал АБН24 директор Института нового общества Василий Колташов.
Использовать их по-прежнему удобно. Однако карта уже считается морально устаревшим инструментом.
Нередко в качестве «пластика» используется смартфон. В будущем россияне могут начать расплачиваться лицом, отпечатком пальца или другим видом биометрической идентификации, считает Колташов.
В плане технологий такое развитие выглядит логично. Банковская карта — посредник между человеком и его счетом. С помощью современных цифровых решений от «пластика» можно избавиться.
Но вряд ли россияне массово начнут отказываться от стандартных банковских карт. Миллионы людей считают их надежным и проверенным способом оплаты, сказал Колташов.
