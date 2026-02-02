Коломенский завод выпустил юбилейный дизель-генератор для самого мощного тепловоза России

Трехсотый дизель-генератор 18-9ДГМ, собранный на Коломенском заводе, отправлен на Брянский машиностроительный завод для установки на сотый по счету тепловоз 3ТЭ28 — самый мощный в России. Серийное производство этих агрегатов началось в 2023 году. Двигатель разработан специалистами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ и предназначен для эксплуатации на тяжелых грузовых тепловозах.

Начальник машиносборочного цеха Николай Тищенко сообщил, что к началу 2026 года выпущено более 300 дизель-генераторов 18-9ДГМ, а производственная линия способна собирать до двух агрегатов в сутки.

Дизель-генератор 18-9ДГМ — модернизированная версия предыдущих моделей, адаптированная для работы на тепловозе 3ТЭ28, который перевозит поезда массой до 7100 тонн на сложных участках железных дорог, включая Дальневосточную железную дорогу и Байкало-Амурскую магистраль. Начальник отдела Инжинирингового центра ТМХ Александр Багдасаров отметил, что агрегат создавался с учетом повышенных нагрузок.

В проекте применены современные технологические решения. Исполняющий обязанности главного конструктора Владимир Дружинин подчеркнул, что особое внимание уделялось независимости от импортных компонентов. В частности, внедрена новая электрическая схема с инверторным пуском двигателя и завершена суверенизация ключевых узлов, что подтвердило российское происхождение продукции.

