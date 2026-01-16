Коломенский завод выпустил 300-й двигатель для самого мощного тепловоза России

Коломенский завод отправил Брянскому машиностроительному заводу юбилейный 300-й дизель-генератор 18-9ДГМ для установки на самый мощный в стране тепловоз 3ТЭ28, сообщает пресс-служба АНО «АИР».

Коломенский завод, входящий в состав «Трансмашхолдинга», передал заказчику 300-й дизель-генератор 18-9ДГМ. Новый агрегат предназначен для установки на трехсекционный тепловоз 3ТЭ28, который считается самым мощным в России.

Серийное производство дизель-генераторов 18-9ДГМ началось на Коломенском заводе во втором полугодии 2023 года. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, предприятие активно разрабатывает новую линейку двигателей для обеспечения технологического суверенитета в стратегических отраслях промышленности. Инвестиции в эти разработки составляют 26 млрд рублей.

Дизель-генератор 18-9ДГМ разработан специалистами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ и собирается на производственных площадках Коломенского завода. Агрегат представляет собой модернизированный вариант серийных дизель-генераторов 18-9ДГ, используемых для тепловозов 2ТЭ25КМ.

Тепловозы с новым двигателем способны вести тяжеловесные поезда массой до 7100 тонн на сложных участках Дальневосточной железной дороги и БАМа. На равнинных участках локомотивы с дизель-генератором 18-9ДГМ могут перемещать составы весом до 18 300 тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.



«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.