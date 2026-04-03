Коломенский округ увеличил пашню до 43 тыс гектаров

Посевная кампания стартует в Коломне и Озерах с ростом сельхозплощадей и увеличением числа участников программы. В 2026 году площадь пашни достигла 43 тыс. гектаров, что на 5% больше прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С началом апреля в Коломенском городском округе традиционно начинается новый сельскохозяйственный сезон. По мере схода снега аграрии приступают к активной подготовке к полевым работам.

В этом году общая площадь пашни в округе составляет 43 тыс. гектаров, что на 5% превышает показатель прошлого года. Из них 32 тыс. гектаров отведены под посевные культуры, еще 11 тыс. гектаров — под кормовые. В кампании задействованы 21 сельхозпредприятие и 13 крестьянско-фермерских хозяйств.

Приоритетными культурами станут картофель, морковь, свекла и капуста. Хранилища удобрений заполнены на 90%, округ полностью готов к началу работ. По оценке ведомства, в этом году ожидается рост общего объема отгруженной продукции не менее чем на 5–7%.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.