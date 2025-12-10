Ключевая ставка в декабре: как решение ЦБ повлияет на депозиты, кредиты и рубль

Незначительное снижение ключевой ставки на полпроцента 19 декабря выглядит компромиссным решением для ЦБ и, в целом, заложено в ожидания рынка. В этой связи не стоит ожидать существенного изменения ставок по депозитам и кредитам, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Наиболее вероятным решением ЦБ на заседании 19 декабря выглядит снижение ключевой ставки (КС) на 50 базисных пунктов до 16,00%. С одной стороны, снижение цен на нефть и, как следствие, рост цен через ожидаемое ослабление национальной валюты, а с другой стороны, снижение инвестиционной активности предприятий и купирование денежной массы через поощрение сберегательной модели поведения населения через высокие ставки, действуют на инфляцию разнонаправленно.

«Существенного изменения ставок по вкладам мы не увидим ввиду незначительно изменения КС. Однако тренд на плавное снижение ставок в следующем году будет продолжен. Наиболее разумной стратегией для вкладчиков выглядит фиксирование максимально высоких ставок на длительный срок», — отметил финансист.

Ставки по кредитам по той же причине не ожидают сильной коррекции в сторону понижения. Снижение ставок будет происходить постепенно в течение следующего года. Однако даже к концу 2026 года они останутся на двузначных значениях.

По словам Тимошенко, на курс рубля решение по ставке в декабре не окажет влияния, поскольку КС остается на высоком уровне, что выступает фактором поддержки национальной валюты. Главным фактором, определяющим курс руля, остается экспортно-импортный баланс. Экспортные поступления от российской нефти в силу санкционных издержек показывают снижение, что не может не отразиться на курсе рубля в первом квартале 2026 года.

КС остается номинально высокой, поэтому фактор высокой ставки продолжит свое влияние на сдерживание инфляции, считает эксперт.

«Сейчас сложно делать прогноз по решению по ставке в феврале 2026 года ввиду многих неизвестных. При прочих равных, наиболее вероятным сценарием выглядит снижение ставки не более чем на 0,5-1,0 процентных пункта. В текущей ситуации, очевидно, ЦБ будет действовать крайне осторожно в плане решений по ставке, предпочитая скорее подход тонкой ее настройки, чем резкие движения в своих решениях», — резюмировал Тимошенко.