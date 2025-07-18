Ключевая ставка останется на высоком уровне еще долгое время — мнение банкира

Самый вероятный сценарий изменения ключевой ставки на заседании Банка России 25 июля — это ее снижение на 100 базисных пунктов, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Эксперт полагает, что более радикальное снижение ключевой ставки не произойдет из-за серьезных рисков инфляции, которые по-прежнему существуют, а также напряженной ситуации в геополитике, включая введение новых экономических ограничений против РФ.

«Снижение ключевой ставки так или иначе заложено в ожиданиях рынка, но важно понимать, что она все еще остается на высоком уровне, который вероятно будет сохраняться еще продолжительное время. В перспективе потребуются более радикальное снижение ставки и соответствующая риторика регулятора о переходе к циклу мягкой политики. Банки уже отреагировали на ожидания снижения ставки и повсеместно снижают свои депозитные и кредитные ставки», — прокомментировал Тимошенко.

Новое значение ключевой ставки станет известно после заседания ЦБ 25 июля. В настоящее время она составляет 20%.