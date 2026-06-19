Ключевая ставка может снизиться до 12% к концу году

Банк России на заседании 19 июня может снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 14%. При этом к концу 2026 года показатель способен опуститься до 12%, если регулятор продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики, сообщил РИАМО генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев.

Текущая макроэкономическая ситуация позволяет Банку России продолжить снижение ключевой ставки. По мнению Зайцева, наиболее вероятным сценарием на заседании 19 июня станет снижение показателя на 0,5 процентного пункта — до 14%.

«Слишком осторожными в текущих условиях выглядели бы действия по снижению ставки на 0,25 процентного пункта или ее сохранению на прежнем уровне», — отметил эксперт.

По его словам, на решение регулятора могут повлиять признаки замедления экономической активности и наметившийся тренд на снижение инфляции. Вместе с тем более резкое снижение ставки пока выглядит менее вероятным, поскольку Банк России продолжает учитывать риски ускорения роста цен и сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Зайцев также обратил внимание, что тема дорогих кредитов стала одной из центральных на Петербургском международном экономическом форуме. Представители бизнеса неоднократно заявляли, что высокая ключевая ставка и крепкий рубль ограничивают спрос, сдерживают инвестиции и замедляют экономическую активность.

После июньского заседания у Банка России останется еще четыре опорных заседания в 2026 году — в июле, сентябре, октябре и декабре. Если регулятор будет снижать ставку шагом по 0,5 процентного пункта, к концу года она может достичь 12%.

По оценке эксперта, именно такой уровень является минимально необходимым для запуска нового инвестиционного цикла и восстановления деловой активности в экономике.