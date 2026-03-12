Климовский завод в Подольске выпустил 68 тыс тонн труб

Климовский трубный завод в городском округе Подольск в 2025 году произвел более 68 тыс. тонн полимерных труб и свыше 10 тыс. км трубной продукции. Изделия использовали в проектах ЖКХ и строительства Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Климовский трубный завод, входящий в Группу ПОЛИПЛАСТИК, является крупнейшим в России производителем полиэтиленовых труб. В 2025 году предприятие выпустило более 10 тыс. км трубной продукции, в том числе свыше 8 тыс. км гладких труб и 2,4 тыс. км труб со структурированной стенкой.

Продукция завода востребована в Центральном федеральном округе, прежде всего в сфере ЖКХ и строительстве Москвы и Московской области. Трубы для водоснабжения применяли при создании систем во Фрязине и Щелкове, а также при ремонте водовода в районе деревни Лучинское под Подольском. Канализационные трубы использовали при реконструкции дождевой канализации и Люберецких очистных сооружений, капремонте сетей в Кашире и коллекторе в Орехово-Зуевском округе, а также при строительстве сетей водоотведения жилых комплексов. Специальные трубы для кабелезащиты задействованы при перекладке электросетей в Москве.

В 2025 году на предприятии ввели два полностью автоматизированных участка — по производству электросварных муфт и по растарке сырья. Роботизированные комплексы позволили увеличить производительность более чем в два раза и отказаться от ручного труда.

«Климовский трубный завод — это масштабное предприятие площадью 19,6 га. Здесь работает 25 технологических линий и 16 литьевых машин общей мощностью более 80 тыс. тонн продукции в год. В состав завода входят четыре производственных цеха, в том числе участок переработки отходов, а также испытательный центр», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что на предприятии трудоустроено почти 700 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.