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Глава Подольска Григорий Артамонов 26 ноября поздравил коллектив Климовского специализированного патронного завода с 90-летием и вручил награды сотрудникам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поздравлении коллектива вместе с Григорием Артамоновым участвовал командир штурмовой роты ВДВ Артем Горшенин — участник специальной военной операции, кавалер четырех орденов Мужества.

За высокие трудовые достижения и значительный вклад в укрепление обороноспособности страны наградили 21 сотрудника. Среди наград — благодарственные письма губернатора Московской области и медали «За безупречную службу» трех степеней.

За девять десятилетий предприятие стало важной частью промышленной истории Климовска, Подольска и России. При поддержке госкорпорации «Ростех» завод продолжает развиваться, осваивать новые направления, совершенствовать технологии и выполнять государственные задачи.

На встрече отметили вклад нескольких поколений специалистов, которые создавали и укрепляли традиции предприятия. Особую благодарность выразили ветеранам, передавшим опыт молодым коллегам.

«Поздравляю с юбилеем! Желаю предприятию процветания и новых высот, а каждому сотруднику — крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов!» — сказал Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.