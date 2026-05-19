Клименко заявил, что роботы обнулят добавленную стоимость

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что массовая автоматизация производства почти сведет к нулю добавленную стоимость товаров и изменит классическую экономическую модель.

По мнению Германа Клименко, в ближайшей перспективе производство станет практически полностью автоматизированным. Это приведет к снижению добавленной стоимости товаров почти до нуля и трансформации традиционной схемы «товар-деньги-товар».

Эксперт также считает, что автоматизация усилит проблему безработицы, особенно в густонаселенных странах, таких как США и Китай.

«Стоит завод, и он "выплевывает" вам смартфоны, кроссовки. Там всего 150 человек, из которых 140 – это уборщики, ну и 10 – начальники. Ну и где-то еще акционеры сидят. А где добавленная стоимость?» — задался вопросом Клименко в эфире радио Sputnik.

По его оценке, при таком устройстве производства экономическая модель, основанная на перераспределении стоимости труда, перестанет работать в привычном виде.

