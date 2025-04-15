Китайский посол сообщил о проблемах с расчетами за российскую нефть

Китай столкнулся с проблемами в оплате при закупке российской нефти

Чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал о проблемах, с которыми столкнулись китайские компании при оплате российской нефти, сообщает «Царьград» .

По словам посла, «некоторые каналы закрыли», из-за чего возникли трудности с расчетами за нефть через банки.

Он отметил, что в закупке российской нефти заинтересованы как как государственные, так и крупные частные компании Китая.

Ханьхуэй напомнил о предложении организовать для стран ШОС систему расчетов за энергоресурсы без использования валют или с помощью специально созданного банка.