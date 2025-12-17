Китайские делегаты попробовали молочную продукцию из Подмосковья на мероприятии в Пекине

Китайские участники культурно-делового мероприятия Discover Russia в Пекине познакомились с сырниками и молочной продукцией, произведенной на молочном комбинате «Чеховский» в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Традиционные русские блюда и известные бренды были представлены на мероприятии Discover Russia, которое прошло в посольстве России в Китае при поддержке Российского экспортного центра. В числе участников — компания «Логика молока», производящая молочную продукцию в Подмосковье.

Китайская делегация попробовала сырники из творога со сметаной, а также ультрапастеризованное и безлактозное молоко. Вся продукция производится на молочном комбинате «Чеховский», который выпускает до 430 тысяч тонн продукции в год и является крупнейшим заводом компании.

На предприятии в Подмосковье производят бренды «Простоквашино», «Растишка», «Даниссимо», «АктиБио» и Actimuno. Продукция уже экспортируется в страны СНГ и Закавказья. В 2025 году компания начала поставки в ОАЭ, получив международные сертификаты «Халяль» и EQM. В январе 2026 года «Логика молока» представит свою продукцию на выставке Gulfood в Дубае и планирует расширять экспорт в Китай, включая творог, сметану, безлактозное молоко и сливки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.