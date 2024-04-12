Китайские банки начали блокировать оплату компонентов для ноутбуков и серверов

С конца марта банки КНР стали блокировать оплату от российских компаний, которую они проводят за компоненты для сборки электроники, сообщает «Коммерсант» .

Как рассказали участники рынка, первые сложности с оплатой возникли в декабре 2023 года, но они касались в основном готовой продукции. Сейчас этот вопрос затронул компоненты для серверов, систем хранения данных и ноутбуков.

Эксперты добавили, что КНР на сегодняшний день выступает фактически монопольным поставщиком, поэтому у отечественных компаний могут начаться серьезные трудности и задержки производства.

Источник издания отметил, что оплата блокируется и у организаций, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов с клиентами из РФ.

Как рассказал председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, проблемы сегодня встречаются в оплате почти всех товаров и услуг через банки КНР.