Китай закупил американские черные металлы на рекордные суммы

Китайская сторона закупила у Соединенных Штатов с января 2023 года черные металлы на 35,2 млн долларов, пишет РИА Новости .

Поставки из США за месяц выросли сразу на 65%. Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов пояснил агентству, что увеличение объемов ввоза в КНР из США обусловлено активизацией промышленности Китая. В частности, речь идет про автомобилестроение.

При этом КНР остается лидером по объемам выплавки стали в мире, поэтому китайские закупки не означает спада в черной металлургии, добавил эксперт. Американский импорт черных металлов, если и будет продолжаться в ближайшие месяцы, не сможет потеснить позиции местных производителей на китайском рынке, пояснил Хазанов.

При этом Пекин в марте серьезно увеличил собственные поставки в США — по сравнению с февралем стоимостные объемы закупок выросли почти наполовину, до 52,8 млн долларов.

Экспорт железа и стали из США в Китай вырос в марте из-за снижения производства в стране. Выпуск стали в Китае снизился на 8% в годовом исчислении, однако остался на первом месте в мире, составив 161,2 млн тонн. За год мировой выпуск стали снизился на 4,3%.