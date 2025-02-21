Китай уступил США статус главного торгового партнера Германии

КНР в 2024 году в первый раз за 8 лет не стала основным торговым партнером Германии. Товарооборот между государствами за год уменьшился на 3,1% — до 246,3 млрд евро, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Главным партнером ФРГ в 2024 году стали Соединенные Штаты. Объем взаимного товарооборота между США и Германией составил 252,7 млрд евро.

При этом КНР остается главным поставщиком товаров в Германию. ФРГ импортировала товаров на сумму 156,3 млрд евро.

А экспорт из Германии в Китай упал на 7,6% — до 90 млрд евро. Причина в том, что товары из ФРГ не пользуются большим спросом.

Немецкий экспорт в КНР мог сократиться из-за того, что страна собирается переориентироваться на рынки государств, которые «политически ей близки».