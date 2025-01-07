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Китай требует от России особых условий для запуска газопровода «Сила Сибири-2»

Китайская сторона выдвигает жесткие условия по газопроводному проекту «Сила Сибири-2», что создает серьезные барьеры для поставок российского газа. Для реализации этой энергетической инициативы российским властям необходимо проявить гибкость и пойти на компромиссы с Пекином, сообщает с айт MK.Ru .

После сокращения поставок в Европу азиатское направление стало ключевым для российского газового экспорта. Несмотря на рост трубопроводных поставок в европейские страны на 14%, основной фокус сместился на восток.

Китайский рынок демонстрирует впечатляющую динамику — поставки выросли на 40% в 2024 году. Запуск «Силы Сибири-1» позволил России найти надежный рынок сбыта, независимый от западных санкций и юридических ограничений.

Однако развитие нового проекта «Сила Сибири-2» столкнулось с рядом сложностей. Китайская сторона выдвигает свои условия, вынуждая Москву искать компромиссы для реализации газопровода.

Тем не менее, взаимодействие в энергетической сфере остается взаимовыгодным, особенно для развития восточных регионов России. Новые газовые маршруты открывают широкие перспективы для российских экспортеров энергоресурсов.

Завершение строительства трубопровода планируется досрочно, уже к 2025 году. Для транспортировки отобраны масштабные залежи природных ресурсов с колоссальным потенциалом. Главным покупателем энергоносителей по трубопроводной системе «Сила Сибири — 1» выступает КНР, при этом объемы экспорта будут наращиваться.