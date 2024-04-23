Китай сократил поставки оборудования в Россию впервые с конца 2022 года

Китай в марте 2024 года сократил прямые поставки на территорию РФ машин, оборудования (включая электротехническое), механизмов, их частей и принадлежностей, сообщает РБК.

Экспорт таких товаров из Китая в Россию сократился на 15% и составил 2,9 млрд долларов. В последний раз снижение по этой категории товаров замечали в декабре 2022 года. Тогда показатель снизился на 11% к декабрю 2021 года.

Общий экспорт товаров из КНР в Россию в марте сократился впервые с середины 2022 года. По данным агентства Bloomberg, это произошло из-за растущих санкционных угроз со стороны Америки. До этого США обещали ввести вторичные санкции против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК.

В Минэкономразвития отметили, что сейчас тренд на взаимодействие с дружественными странами и Китаем, в частности, продолжается. Эксперты считают, что делать какие-либо выводы на основании сравнения месячных показателей внешней торговли с отдельным торговым партнером преждевременно.