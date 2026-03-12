Китай приостановил экспорт бензина и дизеля

Китайские нефтеперерабатывающие компании начали отменять экспорт бензина и дизельного топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Поставки, не прошедшие таможню, приостановлены, сообщает «Царьград» .

По данным Bloomberg, китайские нефтепереработчики отменяют ранее согласованные экспортные поставки светлых нефтепродуктов. Речь идет прежде всего о бензине и дизельном топливе.

На прошлой неделе власти КНР на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке рекомендовали крупнейшим компаниям воздержаться от заключения новых экспортных контрактов. Также им предложили обсудить с партнерами отмену уже согласованных поставок. Рекомендации не носили обязательного характера и допускали отдельные мартовские отгрузки.

Теперь компаниям предписано приостановить весь экспорт светлых нефтепродуктов, которые не прошли таможенное оформление. Грузы, не оформленные к прошлой среде, отправить невозможно.

Китайская нефтеперерабатывающая отрасль в основном ориентирована на внутренний рынок. Экспорт регулируется системой квот: первая партия на 2026 год составила 19 млн тонн, что почти соответствует уровню прошлого года.

