Китай приостановил экспорт бензина и дизеля
Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори
Китайские нефтеперерабатывающие компании начали отменять экспорт бензина и дизельного топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Поставки, не прошедшие таможню, приостановлены, сообщает «Царьград».
По данным Bloomberg, китайские нефтепереработчики отменяют ранее согласованные экспортные поставки светлых нефтепродуктов. Речь идет прежде всего о бензине и дизельном топливе.
На прошлой неделе власти КНР на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке рекомендовали крупнейшим компаниям воздержаться от заключения новых экспортных контрактов. Также им предложили обсудить с партнерами отмену уже согласованных поставок. Рекомендации не носили обязательного характера и допускали отдельные мартовские отгрузки.
Теперь компаниям предписано приостановить весь экспорт светлых нефтепродуктов, которые не прошли таможенное оформление. Грузы, не оформленные к прошлой среде, отправить невозможно.
Китайская нефтеперерабатывающая отрасль в основном ориентирована на внутренний рынок. Экспорт регулируется системой квот: первая партия на 2026 год составила 19 млн тонн, что почти соответствует уровню прошлого года.
