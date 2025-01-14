Китай начал активно искать альтернативные источники нефти

сегодня в 20:14

В Китае рассматривают возможность импорта нефти из стран Ближнего Востока

По данным Bloomberg, как государственные, так и частные компании в Китае рассматривают новые возможности для импорта нефти из стран Ближнего Востока и других регионов.

В условиях ограничений, наложенных на Россию, китайские нефтяные компании направляют запросы потенциальным поставщикам, желая узнать, кто может быстро обеспечить необходимые объемы нефти.

Китай ведет переговоры с различными производителями, стремясь построить надежные цепочки поставок, которые позволят снизить зависимость от российской нефти.

По словам экспертов, текущая ситуация на рынке требует от Китая гибкого подхода и готовности адаптироваться к новым условиям. В таких условиях активно ведутся переговоры, и китайские компании стремятся найти быстрые и надежные альтернативы.