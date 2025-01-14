Китай начал активно искать альтернативные источники нефти
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Китайская Народная Республика активно ищет альтернативные источники нефти, стремясь минимизировать влияние американских санкций на российскую нефтяную отрасль, сообщает «Царьград».
По данным Bloomberg, как государственные, так и частные компании в Китае рассматривают новые возможности для импорта нефти из стран Ближнего Востока и других регионов.
В условиях ограничений, наложенных на Россию, китайские нефтяные компании направляют запросы потенциальным поставщикам, желая узнать, кто может быстро обеспечить необходимые объемы нефти.
Китай ведет переговоры с различными производителями, стремясь построить надежные цепочки поставок, которые позволят снизить зависимость от российской нефти.
По словам экспертов, текущая ситуация на рынке требует от Китая гибкого подхода и готовности адаптироваться к новым условиям. В таких условиях активно ведутся переговоры, и китайские компании стремятся найти быстрые и надежные альтернативы.