Столица лидирует среди регионов страны по объему контрактации. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов 23 мая в Санкт-Петербурге в рамках конференции «Реформа национального режима с 01.01.2025 и первый опыт его применения. Развитие экосистемы закупок, практическое использование искусственного интеллекта».

«Наша межрегиональная конференция, посвященная вопросам развития контрактной системы, стала уже традиционной. Москва из года в год показывает высокий уровень эффективности работы в этой области, удерживая за собой первое место по объему контрактации в стране. Объем закупок города в прошлом году достиг 1,9 трлн рублей при общероссийском объеме 14 трлн рублей. Таким образом, каждый седьмой рубль в российской системе закупок приходится на наших заказчиков. Поэтому наш опыт может стать полезным для коллег из регионов, и мы с удовольствием делимся им. Формат мероприятия позволяет совместить выступления экспертов по актуальным темам и неформальное обсуждение этих тем в кругу представителей профессионального сообщества», — уточнил Пуртов.

В деловую часть программы вошли доклады об особенностях развития столичной системы госзакупок и основных изменениях в закупочных процессах, произошедших в этом году, включая применение национального режима. Также участники ознакомились с перспективными технологиями, направленными на ускорение и упрощение процессов контрактации, в том числе рассмотрели практические аспекты использования искусственного интеллекта.

Приоритетами развития контрактной системы Москвы до 2030 года являются ускорение закупочного цикла, оптимизация и упрощение работы контрактных служб, а также реализация концепции совершенствования закупок малого объема, которая предполагает расширение поддержки малого предпринимательства через систему госзакупок. Кроме того, важным направлением остается цифровизация — переход к гибкой модульной структуре информационных систем, дальнейшее повышение клиентоцентричности, развитие аналитики и работы с Big-data.

В мероприятии приняли участие эксперты, представившие департамент города Москвы по конкурентной политике и электронную торговую площадку «Росэлторг», которые выступили организаторами конференции, а также специалисты ФАС России и других учреждений.

Контрактная система Москвы стабильно демонстрирует высокую эффективность. Столица лидирует в Национальном рейтинге прозрачности закупок.