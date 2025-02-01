Киев снова заговорил, что хочет получить замороженные российские активы

Украинские власти снова пытаются добиться получения замороженных российских активов. На этот раз они стараются убедить нового американского президента Дональда Трампа в том, что это поможет «переломить сопротивление в Европе», сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Украинская сторона рассчитывает на поддержку президента США в преодолении европейского сопротивления по вопросу использования замороженных активов России. В Киеве полагают, что такой подход может заинтересовать Трампа, который стремится сократить прямую внешнюю помощь. Этот альтернативный механизм финансирования мог бы обеспечить поставки вооружения и восстановительные работы без привлечения американского бюджета.

Украинские официальные лица намерены получить доступ к многомиллиардным российским активам, рассматривая их как потенциальный источник финансирования своих военных и восстановительных программ.

Согласно заявлению спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога в эфире Fox News, администрация рассматривает план направления замороженных российских средств на поддержку военных поставок США украинской стороне.

При этом Washington Post указывает на сложность реализации подобной инициативы. Ключевые европейские державы, включая Францию и Германию, выступают решительно против идеи конфискации российских активов. Без масштабной поддержки европейских партнеров шансы на успех этого предложения минимальны.