Киев откажется от фонтанов в этом году ради экономии

Киевские власти не будут включать фонтаны в этом году из-за экономии

Расположенные в центре украинской столицы крупные фонтаны в этом году не будут включены, пишет РИА Новости .

«Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на площади Независимости и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны», — сообщили в городской госадминистрации.

Это коснется восьми крупных и энергозатратных комплексах фонтанов, которые построены на базе мощного насосного оборудования. Также специалисты приостановят и их обслуживание.

Традиционно фонтаны включались в Киеве в первой половине мая, а заканчивали работать под конец сентября.