Каждый третий производитель детских товаров в Подмосковье получил господдержку

В ТАСС состоялась пресс-конференция в преддверии работы XV юбилейного конгресса индустрии детских товаров, который пройдет 14–16 апреля в Москве. На пресс-конференции обсудили вопросы, связанные с производством товаров для детей. О развитии индустрии детских товаров и мерах поддержки предпринимателей в Подмосковье рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Подмосковье начитывается более 150 промышленных предприятий, выпускающих продукцию для детей. Больше, чем в любом другом регионе страны. Проекты охватывают различные сферы, включая питание, одежду, средства гигиены, игрушки, игровые площадки. Многие из них — проекты технологического суверенитета, что приоритетно для нашей страны. Для таких производителей у нас предусмотрен ряд мер поддержки: субсидии, налоговые льготы, льготные займы. Каждое третье предприятие Подмосковья, занятое в индустрии, получило господдержку. Мы ввели еще одну специальную меру, которая позволит производителям детских товаров получить льготный заем фонда развития промышленности Подмосковья до 150 млн рублей на 7 лет под 1% годовых на развитие предприятия», — отметила зампред Екатерина Зиновьева.

В ходе пресс-конференции были подведены итоги работы индустрии за прошлый год и определены тенденции текущего периода. Особое внимание было уделено законодательным инициативам, которые направлены на развитие отрасли в рамках нового пятилетнего плана. Также обсуждались меры государственной поддержки, которые позволят увеличить долю отечественных товаров для детей на рынке.

Также на пресс-конференции рассказали о работе конгресса индустрии детских товаров, который пройдет в апреле.

«Лучшие практики и опыт пилотных регионов представят на конгрессе. Более 30 регионов подтвердили свою заинтересованность в реализации мер поддержки, а 25 регионов приедут с официальными делегациями. Регионы-лидеры, к которым по праву относится Московская область, представят региональные дорожные карты, покажут лучшие детские товары, поделятся опытом и мерами поддержки. Для участников официальной делегации предусмотрены переговоры с торговыми сетями, правообладателями популярных анимационных лицензий, а также обсуждение новых возможностей участия в госзакупках», — сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

В пресс-конференции также приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание Дмитрий Рыбальченко.

Отметим, XV конгресс индустрии детских товаров пройдет 14–16 апреля 2025 года в Москве. Цель ежегодных встреч — выработка системных решений, способствующих повышению конкурентоспособности российской промышленности, работающей в интересах детства. На мероприятии традиционно будут представлены 15 отраслей промышленности, входящих в индустрию детских товаров. Его организаторы — Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.