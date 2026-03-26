Каждый третий москвич (32%) при выборе продукции того или иного бренда в первую очередь обращает внимание на цену товара и только затем на качество (29%). Помимо этого, на решения о покупке жителями города влияют скидки (21%), репутация бренда (10%) и рекомендации знакомых (8%), рассказали РИАМО в компании ADG group.

Скидки также являются и наиболее привлекательным вознаграждением в программах лояльности, по мнению 36% опрошенных. Четверть респондентов (24%) готовы копить бонусы, чтобы использовать их для оплаты в будущем. Каждый пятый (20%) москвич хочет получать кешбэк, 17% — подарки. Для 3% лучшим поощрением станут персональные предложения.

Каждому второму опрошенному (48%) будет достаточно подарка за участие в программе лояльности бренда стоимостью не менее 1000 рублей, каждому пятому москвичу (20%) — свыше 5000 рублей, 3% — больше 10000 рублей. Еще 29% участников опроса отметили, что им будет приятно получить подарок вне зависимости от того, сколько он стоит.

Почти у половины москвичей (44%) сегодня более десяти карт различных программ лояльности, у четверти (25%) — более пяти, у трети (31%) — от одной до четырех. Четыре респондента из десяти (41%) пользуются такими картами несколько раз в неделю, 30% — ежедневно, 23% — несколько раз в месяц, 6% — раз в месяц или реже.

Кроме того, респонденты отметили популярность приложений программ лояльности брендов. Треть участников опроса (35%) сказали, что стали чаще использовать подобные приложения за прошедший год.

