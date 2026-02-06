Отказ от авто и свадьбы: на что готовы пойти россияне ради покупки квартиры

Почти каждый пятый россиянин (20%) готов отказаться от покупки нового автомобиля, чтобы успеть приобрести квартиру до ожидаемого весеннего роста цен, сообщили РИАМО в компании Level Group, которая провела исследование о готовности граждан к финансовым компромиссам ради покупки жилья до сезонного повышения цен.

Еще 17% респондентов согласны жить какое-то время без ремонта, лишь бы зафиксировать выгодную стоимость недвижимости. При этом только каждый пятый (20%) готов пожертвовать пышной свадьбой, а отказаться от отпуска и путешествий ради квартиры согласны лишь 14% опрошенных.

Треть россиян (29%), согласно исследованию, не намерена жертвовать привычным комфортом и образом жизни даже ради выгодной сделки с недвижимостью.

«Традиционно повышение цен на недвижимость отмечается уже в марте–апреле. Однако уже в декабре 2025 года мы зафиксировали взрывной рост спроса: количество ипотечных сделок в декабре удвоилось (+102%) по сравнению с прошлым годом, а спрос в квадратных метрах вырос на 9% год к году и на 34% к ноябрю. На этом фоне цены на недвижимость также демонстрируют положительную динамику — средняя стоимость сделки в комфорт-классе увеличилась почти на 6%. Сейчас у россиян есть возможность зафиксировать цену до весеннего роста. И, как показывают данные опроса, больше 70% хотят ей воспользоваться, даже если придется в чем-то себя ограничить», — заявила директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

Исследование показало, что для большинства потенциальных покупателей собственное жилье является приоритетной целью, ради достижения которой они допускают серьезные временные ограничения в других сферах жизни.

