Каждые 3-5 лет: как часто нужно обновлять банковские карты

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что обновление банковских карт раз в 5 лет помогает защититься от мошенничества и снижает риски кражи данных, сообщает NEWS.ru .

Регулярная смена банковских карт каждые 3-5 лет необходима для повышения безопасности платежей. Щербаченко пояснил, что перевыпуск карты позволяет получить новые реквизиты, номер и CVC-код, которые известны только владельцу.

«Обновленная карта имеет свои преимущества: абсолютно новые реквизиты, номер, трехзначный CVC-код, и эти данные известны только вам», — рассказал Щербаченко.

Эксперт отметил, что срок службы чипа на карте ограничен, и он может выйти из строя из-за погодных условий или неправильного использования. Перевыпуск карты снижает вероятность поломки в момент оплаты.

Щербаченко добавил, что развитие цифровых технологий приводит к обновлению банкоматов и появлению новых функций, таких как бесконтактная оплата. Регулярное обновление карт расширяет возможности для клиентов и повышает их лояльность к банку.

