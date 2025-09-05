Карты «Мир» в Таиланде: полноценная реализация или далекая возможность?

Эксперт о запуске карт «Мир» в Таиланде: такие инициативы не возникают спонтанно

Возможность использования карт «Мир» в качестве полноценного платежного средства в Таиланде очевидно прорабатываются, на это указывают периодические контакты представителей финансовых властей Таиланда и России на различных уровнях и форумах, сообщили РИАМО эксперты.

«В какой степени данное решение может быть действительно реализовано, сказать довольно сложно, так как эта реализация сопряжена со множеством рисков в контексте вторичных санкций со стороны США и их союзников. Нужно понимать, что решение о начале реализации такого проекта — это в большей степени политическое действие», — отметил доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Михаил Хачатурян.

В целом определенные действия по началу использования платежной системы «Мир» на своей территории предпринимают, помимо Таиланда, Индонезия, Турция, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Туркмения, Венесуэла. Периодические контакты между российскими финансовыми властями и их коллегами из этих стран на данную тему происходят, даже подписываются отдельные документы, но пока полноценной реализации этих решений нет, отметил Хачатурян.

«Я считаю, что вероятность запуска карт „Мир“ в Таиланде действительно высока. Подобные инициативы не возникают спонтанно — за ними всегда стоит длительная работа на уровне центральных банков и платежных систем», — заявил инвестор, предприниматель Владислав Никонов.

Есть несколько факторов, которые подтверждают реалистичность этого сценария, отметил он. Во-первых, Таиланд традиционно является одним из самых востребованных направлений для российских туристов, и для экономики страны это значимый поток средств. Во-вторых, местные власти заинтересованы в снижении зависимости от западных платежных инфраструктур, что соответствует их стратегическим интересам.

«В-третьих, мы уже видим расширение географии карт „Мир“ — это Турция, Вьетнам, ряд стран СНГ. Поэтому вопрос стоит скорее в сроках и технических деталях реализации, а не в том, состоится ли этот проект в принципе», — считает Никонов.

НСПК постоянно работает над расширением географии приема карт «Мир» (на текущий момент это порядка 10 стран, с учетом стран СНГ), напомнила директор департамента розничного бизнеса СДМ-Банка Анна Стекольникова.

«Тема запуска карт „Мир“ в Таиланде обсуждается уже давно, но пока никакой официальной информации от НСПК не поступало», — добавила она.