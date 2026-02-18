Карты «Мир» и СБП ждет глобальное изменение в ближайшие пять лет

Российская платежная инфраструктура в ближайшие пять лет будет активно сближаться с системами дружественных стран по примеру интеграции карт «Мир» и «Белкарт». Как будут развиваться национальные механизмы расчетов, РИАМО рассказал управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

«На временном горизонте в 5 лет мы увидим формирование множества подсистем, а именно развитие цифровых валют центральных банков, включая межбанковские расчеты и использование цифры в национальных и региональных клиринговых схемах», — отметил он.

Первой на рельсы цифровых взаиморасчетов, скорее всего, постараются поставить систему быстрых платежей, посредством подключения к дружественным странам через другие IPS, считает эксперт. Сейчас это пока массовая P2P система оплаты товаров и услуг с объемом операций за 9 месяцев 2025 года равным 4,6 млрд операций. В денежном выражении это составляет 26,5 трлн. рублей. То есть, скорее всего, в ближайшие 5 лет платежи посредством QR-кода станут для бизнеса одним из дополнительных механизмов расчета, а объединение на межгосударственном уровне объясняется высокой скоростью и надежностью.

Другим механизмом можно считать развитие взаиморасчетов по национальным и региональным клиринговым схемам, говорит Богоутдинов.

«В Китае, например, активно развита инфраструктура Cross-Border Interbank Payment System. Через нее по итогам 2024 года прошло более чем 175 трлн. трансграничных платежей в юанях, а с момента запуска — более 600 трлн. юаней. На примере России и Беларуси можно увидеть сближение платежной и карточной инфраструктур Мир и Белкарт, которые принимаются на всей территории Союзного государства», — объясняет эксперт.