Карты для иностранцев: подведены итоги использования в России

Банк «Русский Стандарт» и московский отель «Метрополь» подвели первые итоги использования предоплаченных банковских карт для постояльцев гостиницы, которые они совместно выпустили летом текущего года. Среди покупок по картам у иностранцев лидируют платежи в ресторанах и кафе, сообщили РИАМО в банке.

Система предоплаченных банковских карт, запущенная банком «Русский Стандарт» совместно с московским отелем «Метрополь», позволяет гостям из иностранных государств рассчитываться на территории РФ безналичным способом. Сделать по ним покупку можно как в офлайне, так и онлайне.

Согласно статистике, в число самых популярных операций по картам вошли: покупки (средний чек 7 008 руб.) и внесение наличных (средний чек 84 483 руб.).

При этом, если отдельно изучить покупки по предоплаченным картам для иностранцев, то в топ-5 категорий трат в зависимости от числа операций выглядят следующим образом:

1. Рестораны и кафе — средний чек 7 315 руб.

2. Супермаркеты — средний чек 2 621 руб.

3. Магазины одежды — средний чек 18 520 руб.

4. Услуги такси и аренда авто — средний чек 1 699 руб.

5. Гостиничные услуги — средний чек 16 588 руб.