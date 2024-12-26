Лидер женского предпринимательского сообщества, владелица и управляющий директор группы компаний Smart Casual Надя Амрани дала советы, как женщинам создать собственный бизнес и преодолеть страхи, сообщает «ФедералПресс» .

При открытии бизнеса нужно опираться на то, что женщина умеет лучше всего — это может быть как профессиональный опыт, так и хобби, посоветовала Амрани. Далее нужно определить свою целевую аудиторию.

Самое главное — выписать ценности вашего продукта или услуги, например, успех, здоровье, женственность, отметила эксперт.

«Успешным будет тот бизнес, в который вы вкладываете свою любовь, энергию и делаете мир пусть немного лучше», — считает она.

Также важно изучить сферу, в которой вы решили работать, взять в пример лучшие практики и узнать о конкурентах. При этом очень важно развивать личный бренд, который моет стать основой успеха.

В любом бизнесе не исключены проблемы, поэтому необходимо прокачивать уверенность в себе и силу намерения, четко следовать своей стратегии и расставлять приоритеты, а ошибки стоит воспринимать как полезный опыт, посоветовала Амрани.

По ее мнению, свойственная женщинам многозадачность — еще один плюс в ведении бизнеса.

Страх начинать новое — это нормально, уверена предприниматель. Побороть его помогут истории успешных женщин в бизнесе, которые можно найти в интернете.

«Прекрасно работают визуализация, аффирмации, карты желаний — главное помнить, что это мотивационный техники, а не замена бизнес-плана и реальных действий», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что для женщин очень важно находить поддержку в кругу единомышленников, для этого она посоветовала вступить сразу в несколько предпринимательских сообществ — в своем регионе, в конкретной сфере бизнеса и в крупное федеральное объединение, где можно получить помощь и полезную информацию.