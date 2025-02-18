Карачаровскому механическому заводу столицы исполнилось 75 лет

На предпниятии выпускали строительные металлоконструкции и подъемные краны, но визитной карточкой стало именно лифтовое оборудование. За эти годы там сделали больше 285 тыс. лифтов.

«Его оборудование установлено на многих знаковых объектах Москвы, в том числе в храме Христа Спасителя, на Патриаршем и Андреевском мостах. Специалисты КМЗ изготовили лифты для обслуживания первого советского орбитального корабля „Буран“. В юбилейный год завод увеличивает объем производства, а на его базе формируется первый в стране кластер вертикального транспорта и лифтостроения. Достичь поставленных целей поможет включение площадки КМЗ в состав особой экономической зоны „Технополис Москва“», — написал градоначальник.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы уточнили, что Карачаровский механический завод вошел в состав ОЭЗ «Технополис Москва».

«Мы также завершаем работу по комплексному проектированию территории и в ближайшие три года запланировано строительство несколько цехов. Наращивание объемов производства и рынков сбыта — один из ключевых факторов развития предприятия. Для нас очень важно, что город стал одним из наших ключевых покупателей», — сказал генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

Он добавил, что КМЗ поставит более 22,5 тыс. лифтов в течение 10 лет для реализации программы капремонта по офсетному контракту.

«При этом завод берет на себя обязательства не только по поставке указанной продукции, но и по модернизации производственных линий, покупке и установке нового оборудования. Все это послужит созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест и даст новый толчок в развитии предприятия», — отметил Сидельковский.

Налоговые льготы резидента ОЭЗ помогут инвестировать сэкономленные средства в расширение производства, развитие высоких технологий и привлечение высококвалифицированных специалистов.