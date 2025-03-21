Камила Фазлыева оценила безопасность безналичных расчетов за недвижимость

Эксперт: не все способы оплаты при покупке недвижимости доступны в регионах

Предложение запретить покупку жилья на вторичном рынке за наличные из-за роста мошенничества имеет смысл, но есть небольшие поселения в регионах, где безналичные расчеты все еще почти малодоступны, сообщила РИАМО руководитель Ипотечного бюро и проекта «Электроннаясделка.рф» Камила Фазлыева.

«Действительно, безналичные расчеты, в сравнении с наличными, являются более безопасным способом расчета в сделке. Например, если продавец будет признан банкротом, то покупатель проще сможет доказать, что он добросовестный приобретатель, подтвердив свою оплату посредством аккредитива, сервиса безопасных расчетов или нотариального депозита», — отметила она.

При этом способов оплаты при покупке недвижимости несколько, и они доступны любому жителю крупного города. Однако жителям небольших поселений в регионах для проведения расчетов придется ездить в города, поскольку с цифровыми сервисами расчетов готовы работать на данный момент не все, констатировала Фазлыева.

Ранее стало известно, что союз участников рынка недвижимости предложил при покупке жилья на вторичном рынке проводить операции только через банковские счета.