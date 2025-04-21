Какой курс доллара ждать до конца апреля — прогнозы аналитика

В двадцатых числах апреля курс рубля может быть волатильным. Главную поддержку российской валюте оказывает налоговый период. Хотя при этом геополитический фон на текущей неделе, скорее всего, будет неоднозначным, что скажется на курсах валют, сообщила РИАМО ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Курс доллара на текущей неделе будет колебаться в коридоре 81-84 руб., спрогнозировала она.

По мнению аналитика, рубль может быть волатильным, но в целом к концу недели доллар будет ближе к нижней границе ее прогноза, чем к верхней.

Основную поддержку рублю оказывает налоговый период.

«Геополитический фон в течение недели может быть неоднозначным, учитывая встречу в Лондоне делегаций РФ, США и Украины, от которых рынки будут ждать соглашения о длительном прекращении огня, но не факт, что это будет реально», — говорит Мильчакова.

Среди макроэкономических событий можно назвать публикацию данных о промышленном производстве в РФ за март и 1 квартал 2025 года, которые выйдут вечером 23 апреля, — сильные данные окажут положительное влияние на рубль.

Главным событием недели и, возможно, всего апреля, станет заседание совета директоров ЦБ РФ 25 апреля, на котором будет принято решение по ключевой ставке, подчеркнул аналитик. Ожидается, что ключевая ставка снова останется на уровне 21% годовых, возможностей для ее повышения или, наоборот, снижения, не будет. Однако курс рубля может отреагировать не столько на само решение, оно предсказуемо, сколько на сопроводительные комментарии ЦБ РФ. Характер и содержание этих комментариев, возможный сигнал рынку, может соответствующим образом повлиять на динамику рубля, считает аналитик.

«Мы не ожидаем до конца апреля устойчивого снижения курса доллара до 79-80 руб. и тем более ниже этих отметок. Однако если будет заключено «долгоиграющее» мирное соглашение между Россией и Украиной, тогда возможно, что доллар упадёт ниже 80 руб. Но, скорее всего, это произойдёт не на текущей неделе», — прокомментировала Мильчакова.