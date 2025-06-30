Эксперт Александров: предпосылок для значимого укрепления рубля в июле нет

На краткосрочном горизонте, в июле, не наблюдается предпосылок для значимого укрепления рубля, заявил РИАМО исполнительный директор ALT3 Capital Владислав Александров.

«При текущих условиях курс, по нашим оценкам, не превысит 83 рубля за доллар. Более резкие колебания возможны, но они маловероятны в отсутствие новых факторов», — отметил эксперт.

Несмотря на волатильность на рынке нефти в июне из-за геополитической эскалации на Ближнем Востоке, этот фактор не является определяющим для курса рубля — его влияние сглаживается бюджетным правилом, считает Александров.

По его мнению, наиболее значимым фактором остается сальдо торгового баланса: соотношение экспорта и импорта.

Даже несмотря на сокращение валютной выручки (в мае крупнейшие экспортеры продали лишь 7,3 млрд долларов — минимум за два года), объема импорта по-прежнему недостаточно для устойчивого спроса на валюту. Для сравнения: сегодня объем покупок валюты составляет около 1,5 трлн рублей в месяц, тогда как в конце прошлого года медианное значение было около 3 трлн руб.

Курс рубля также определяется внутренним спросом на валюту. На него влияет сочетание жесткой денежно-кредитной политики и высокой ключевой ставки, которые сдерживают импорт. При этом рынок остается малоликвидным, что делает его подверженным резким колебаниям, добавляет эксперт.

«Мы ожидаем, что к концу второй половины 2025 года возможно более выраженное ослабление рубля», — высказывает свое мнение Александров.